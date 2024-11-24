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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Башич: «Коваленко извинился»

24 Ноября 2024 • 16:47 Комментировать
Оренбург
0:1
Зенит

В субботу «Зенит» обыграл на выезде «Оренбург» с минимальным счётом 1:0. Важным моментом игры стало удаление полузащитника оренбургской команды Александра Коваленко. По словам игрока «горожан» Ивана Башича, Коваленко извинился за получение красной карточки.

«Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке. Он выглядел очень грустным. Но это игра, это жизнь, иногда ты лучший, а иногда получается так, как получается. Тут уже в любом случае ничего не изменить», - цитирует Башича «РБ Спорт».

«Оренбург» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В шестнадцати прошедших турах команда смогла набрать только восемь очков. В следующем туре «Оренбург» будет играть против «Акрона» на выезде.

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