​Булыкин объяснил ренессанс Угальде

В российском футболе проходят матчи шестнадцатого тура РПЛ, московский «Спартак» выдал неожиданно яркую игру, переиграв с крупным счётом московский «Локомотив» - 5:2. Целых пять голевых действий в этой игре совершил Манфред Угальде, нападающий московского «Спартака».

Его неожиданную результативность прокомментировал бывший нападающий российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин:

- Лучше спросить у тренера, как он раскрыл Угальде. Потому что в прошлом сезоне у игрока ничего не получалось, ему не доверяли. А в этом сезоне это совсем другой футболист, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.