Радченко: «Угальде находится в хорошей форме и приносит «Спартаку» большую пользу»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал игру форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в текущем сезоне РПЛ.

Напомним, в 16-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (5:2) Угальде оформил покер и стал первым игроком «Спартака» в XXI веке, которому удалось забить за игру четыре мяча.

Радченко считает, что костариканец уже полностью адаптировался в РПЛ.

— Он сейчас находится в хорошей форме и приносит «Спартаку» большую пользу. Станкович молодец, что доверился Угальде и не ошибся, — приводит слова Радченко «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Угальде забил 12 голов и оформил 3 ассиста в 16 матчах.