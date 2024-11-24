Радченко: «Спартак» полностью переиграл «Локомотив»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о крупной победе «красно-белых» в дерби с «Локомотивом». Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 5:2.

Специалист признался, что данный результат стал для него неожиданностью.

«Надо отдать должное «Спартаку», потому что команда здорово подготовилась в паузу на сборные и полностью переиграла «Локомотив», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

В настоящий момент «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от идущего на третьей строчке «Локомотива» на три балла.

В следующем туре «Спартак» встретится на выезде с «Краснодаром».