Пятибратов: «Сегодня, наверное, в атаке наш единственный шанс»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Перед паузой на игры сборных «Факел» выглядел неплохо, была беспроигрышная серия. Этот перерыв как сказался на вашей команде, как вы это видели внутри?

- Мы много работали, усердно, сделали большой объем беговой и силовой работы, но как на самом деле будем выглядеть в матче, время покажет. Я думаю, что мы хорошо подготовились. Осталось только теперь все, что у нас получалось на тренировках, воплотить сегодня в жизнь в игре.

- В предыдущих матчах «Факел» использовал схему с тремя атакующими игроками, сейчас кажется, что есть два явных форварда, таких высоких и статных. Это значит, что вы немного меняете схему?

- Да, сегодня вместо двух четыре на самом деле. Те люди, которые играют под нападающими, тоже должны атаковать. На самом деле не схема главное. Главное - это функционал, какое задание тренер дает игрокам. «Динамо» - это претендент на чемпионство. Мы понимаем, что там очень много индивидуально сильных игроков. Нам надо самим какие-то аргументы преподнести сопернику. Нам надо будет сегодня атаковать, потому что сегодня, наверное, в атаке наш единственный шанс.

- Нету в заявке Селе и Ильина. Что с ними, когда их ждать?

- Повреждения у ребят. Ждать? Я думаю, в ближайшее время будут оба готовы помочь команде.

- В заявке среди нападающих только молодой Васин. Кем усиливать атаку во втором тайме?

- Нам есть кем усиливать. Вы не переживайте. Может быть, и не надо будет усиливать. Главное, чтобы все сегодня на поле выложились по максимуму.

- То есть ваша ставка в первую очередь на активную игру в первом тайме?

- Нет, наша ставка вообще, чтобы мы сегодня по истечению 90+ минут выиграли этот матч. Возможно, ребята, которые выйдут со скамейки, при необходимости, они предопределят результат. У нас все готовы помочь друг другу. Тот же Васин, если вы про него говорите, он такая же боевая единица, как и любой другой, кто сегодня не попал в стартовый состав.