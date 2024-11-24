Кто мог устроить «Крылья Советов» на поражение от «Ахмата», а не на победу

«Крылья Советов» уступали в счёте в домашнем матче, но в итоге одержали домашнюю победу над «Ахматом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто из состава самарцев двигал команду Осинькина к поражению, хоть и с одной оговоркой.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 10:10, в створ – 6:5, угловые – 9:5.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

КИРИЛЛ ПЕЧЕНИН – 3,0. Может быть, в следующий раз Осинькин на левом фланге защиты сделает выбор в пользу Галдамеса. А то Печенин выиграл только шестую часть проведённых единоборств (два эпизода из двенадцати), четырежды дал себя обыграть и не создал ни одного обострения в атаке при подключениях.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 2,5. Уж слишком много невынужденных ошибок он допускает, поэтому удивительно, что Карпин продолжает вызывать его в сборную. В том числе выпала Солдатенкову сомнительная честь быть показательно обыгранным Самородовым в его сольном проходе перед первым голом.

АЛОИС ОРОЗ – 5,0. Здесь 50 на 50. То, что Ороз он забил гол, да ещё такой красивый, во многом нейтрализовало огрехи Алоиса при обороне. А огрехи были значительные. Только пять выигранных единоборств из шестнадцати. Самородов дважды обхитрил финтами Ороза за несколько секунд перед тем, как счёт стал 0:1. Ну и Ороз неосторожно привёз пенальти, в результате которого счёт мог оказаться 1:2.

Кирилл Иванцов