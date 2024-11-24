Шадыханов ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов»

24 ноября состоялся матч 16-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу самарского коллектива.

Как утверждает судейский эксперт издания «Спорт-Экспресс» Александр Бобров, главный арбитр матча Павел Шадыханов допустил ошибку, назначив одиннадцатиметровый удар в ворота «Крыльев Советов» во втором тайме

— В том моменте Лечи Садулаев перебросил мяч через Алоиса Ороза, поменял направление движения и наткнулся своей ногой на ногу соперника. Самарец не делал никаких движений в сторону футболиста «Ахмата», не пытался его сбить или задержать, — заявил Бобров.

Стоит сказать, что в первом тайме Шадыханов, возможно, тоже допустил ошибку, так как не поставил пенальти в ворота «Ахмата» после наступа игрока гостей на ногу Ивана Сергеева.