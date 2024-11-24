Личка объяснил отсутствие в старте Тюкавина и Нгамалё

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Неделю назад вы сказали, что у вас будет 48 часов, чтобы собрать состав на игру с «Факелом». Тем, как это получилось перед началом этой игры, вы довольны этой работой?

- Я уверен, что да. Я рассчитывал на это и был настроен, что ситуация будет такой. Еще надо сказать, что Карраскаль и Нико Маричаль приехали вообще, можно сказать, в субботу в два часа ночи. Поспали чуть-чуть на базе, подвигались и сразу поехали с нами на игру. Это вещи, которые есть в футболе, их надо принимать спокойно. Посмотрим, у нас получилось или нет.

- Кто сыграет в центре обороны, Фернандес или Кутицкий?

- Посмотрим. Кутицкий будет играть с Маричалем, а Робби останется на фланге, справа.

- Тюкавин в запасе, это крайне редкая история для «Динамо», особенно для матча чемпионата. В чем причина вашего невыбора Константина сегодня?

- Сделал такой выбор. Последние два матча эль-Мехди в чуть лучшей форме. С другой стороны, это тоже выбор под защитников. Я там уверен, что эль-Мехди сможет сделать большую работу движением за их спины на скорости. Не забывайте, что у нас в четверг игра с «Локомотивом», в понедельник «Ахмат». Это значит, Тюкавин получил игровую практику во второй игре сборной, поэтому это мой выбор, который я сделал. Но это не значит, что надо плохо думать о Тюкавине. Это нормально.

- То, что Гладышев сегодня выходит играть против «Факела», вспомнили игру годичной давности, когда он забил красивый мяч?

- Нет, скажу так: Муми Нгамалё 14 дней летал по Африке, надо было ему ехать в Кейптаун, он летел 24 часа туда, поиграл, получил еще какую-то травму, здесь играем на выезде, семь часов на поезде. Поэтому я его оставил дома. И Гладышев, уверен, будет полезен команде, если он будет уверен в себе и психологически настроен на агрессивную игру соперника. Я думаю, он в этой игре сможет дать команде много в игре один в один, в скорости, с очень хорошей левой ногой.