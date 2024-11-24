«Беспредел»: Мостовой высказался о решении судьи в матче «Крылья Советов» - «Ахмат»

В воскресенье «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче шестнадцатого тура Премьер-лиги со счётом 2:1. После игры видеообращение в телеграм-канале «Царь» опубликовал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«Возмущению нет предела. Случайно переключил на игру. Человек, который в чёрной форме поставил пенальти ещё пошёл смотреть ВАР. Я считаю, что это беспредел. Там вообще ничего не было. Человек прокидывает мяч, просто сам попадает в ногу защитника и падает. Ребята, разбирайтесь в футболе хоть немножко. Он же не нарушал правила, а просто бежал мимо. Минуты три они смотрели повтор и назначили пенальти. Это беспредел полный!» - сказал Мостовой.

Матч в Самаре судил Павел Шадыханов.