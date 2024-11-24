«Ахмат» проиграл седьмой раз в восьми последних матчах

24 ноября «Ахмат» потерпел выездное поражение от «Крыльев Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:2.

Данный результат продлил неудачную серию грозненского коллектива, ведь команда потерпела четвертое поражение подряд. Если при этом взять восемь последних игр, то там «Ахмат» проиграл семь раз.

После 16 туров подопечные Сергея Ташуева находятся в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. В копилке команды всего девять зачетных баллов.

В следующем туре «Ахмат» примет московское «Динамо». Игра между командами пройдет 2 декабря.

«Крылья Советов» впервые за 2,5 месяца выиграли в РПЛ