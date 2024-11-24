Ломаев: «Здоровье, думаю, что нормально, сейчас съезжу на снимки»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Ахмат» Иван Ломаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Как здоровье?

- Здоровье? Думаю, что нормально. Сейчас съезжу на снимки. Наконец-то мы выиграли, это самое важное. Спасибо болельщикам, сегодня их много пришло, нас поддерживали, это классно.

- По поводу пенальти - гадал или по мячу?

- Конечно, гадал. Тяжело по мячу отбить, но до этого я тоже пытался играть по мячу пару раз и пару раз отбивал. Просто Уткин моего года, я плюс-минус понимал, куда он будет бить. Слава богу, что он пробил туда, куда, я думал.