«Крылья Советов» впервые за 2,5 месяца выиграли в РПЛ

Сегодня, 24 ноября, «Крылья Советов» одержали победу на своём поле над «Ахматом». Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1.

Данная победа стала первой для «Крыльев Советов» в РПЛ за последние два с половиной месяца. До этого момента самарский коллектив побеждал 13 сентября в игре восьмого тура с «Рубином» (2:0).

Стоит сказать, что с учетом всех турниров подопечные Осинькина проиграли пяти раз в шести прошлых встречах, но сегодня прервали эту серию за счет победы над «Ахматом».

На данный момент «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 16 турах.