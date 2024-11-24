Голы Ороза и Дмитриева, травма Ломаева после пенальти: «Крылья Советов» вырвали победу у «Ахмата»

В первой воскресной баталии шестнадцатого тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» принимали «Ахмат», которому проиграли несколько предыдущих домашних матчей. Из-за дисквалификации не мог принять участие в матче Камилов.

«Ахмат» в первом круге нынешнего чемпионата упустил победу над «Крыльями» в самом конце встречи. Крайне досадной была та ничья для грозненцев – они на тот момент не выигрывали в Премьер-лиге с мая. Потом первая победа к «Ахмату» пришла, но очков у него крайне мало.

Пятнадцатое место занимала команда Сергея Ташуева перед отчётным туром, отставая от «Крыльев Советов» как раз на три очка, которые нивелировались бы в случае успеха грозненцев в Самаре. Так что ставки были достаточно высоки, не так ли?

На десятой минуте провели грозненцы контратаку, Уткин получил мяч в правом углу чужой штрафной, сместился чуть к центру и не попал в ближний. Чрез несколько минут Гарре приложился со штрафного в левый угол ворот противоположных – Шелия отбил на угловой.

На двадцатой минуте хозяева фиктивно открыли счёт в контратаке. Дмитриев выскочил по левой зоне под заброс Олейникова и поразил дальний угол. Включились видеоассистенты и обнаружили офсайд у колена Дмитриева, которое опередило колено Жирова.

Было ощущение, что «Ахмат» настроен всё-таки получше, хотя он и в гостях играл. Финтил Садулаев, мудрил что-то. Но едва не пришёл пенальти в ворота гостей. Швец в своей штрафной площади толкнул Сергеева, когда мяч в стороне был. Не назначили одиннадцатиметровый.

В конце тайма «Крылья» доигрались до гола в их ворота. Солдатенков подарил мяч гостям, Адамов пробил, Ломаев спас хозяев. После углового Гандри пробил головой в правый угол – вновь Ломаев парировал. Отбил он и удар Самородова, но там нюанс был.

Выскочил Самородов один на один с вратарём самарцев, финтами уделав всю защиту хозяев. Выдвинувшийся ему навстречу Ломаев отразил мяч, однако рикошет оказался крайне удачным для Самородова, поразившего уже пустую цель (0:1).

В перерыве, видать, неплохо Осинькин поговорил в раздевалке со своей командой. На второй тайм самарцы вышли куда больше заряженными – и судьба вознаградила их за это. Ороз с правого полуфланга издали взял да и бахнул идеально в левую девятку. Эффектно и эффективно (1:1).

Что интересно, Алоис Ороз проводил только второй матч в чемпионате России. Предыдущий у него был именно против «Ахмата», и там он тоже забил гол. Ну а сейчас «Крылья Советов» вдохновились своим локальным успехом и продолжили давление на ворота грозненцев.

Сергеев пробил под перекладину, но Шелия отвёл угрозу на угловой. После стандарта была подача с левого края, а Солдатенков не замкнул головой дальнюю. Удалось выдержать этот натиск «Ахмату», затем самарцы оказались на грани счёта 1:2.

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Ороз неаккуратно в своей штрафной зацепил ногу Садулаева. Или же Лечи сам зацепился – там кто как для себя решит. Неоднозначно. Шадыханов, просмотрев видеоповтор, поставил пенальти. Уткин с точки пробил в правый угол – туда же кинулся Ломаев и сотворил сэйв.

Выручив свою команду, вратарь «Крыльев» пострадал сам. Иван неудачно приземлился на левое плечо, и сразу стало понятно, что нужна замена. Вынесли на поле носилки, но они не потребовались. Ломаев на своих ногах ушёл в подтрибунку, вместо него появился Песьяков.

Можно сказать, ради своего вратаря самарцы напоследок вырвали-таки победу. Рассказов в контратаке запустил по правой зоне Дмитриева, которому не помешали Гандри с Адамовым. С правого угла вратарской Игорь послал мяч в дальний угол, он забил во втором подряд туре. 2:1.

Гости заработали штрафной в атаке, Силва подал его слева, но безуспешно. Если бы выиграл «Ахмат», у обеих команд было бы по двенадцать очков. А так у победивших «Крыльев Советов» их стало пятнадцать, у «Ахмата» осталось девять.

Кирилл Иванцов