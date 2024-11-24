«Крылья Советов» близки к волевой победе над «Ахматом» после гола Дмитриева

В 16-м туре Премьер-лиги «Крылья Советов» играют против «Ахмата». Самарцы уступили в первом тайме, пропустив на 45-й минуте удар Максима Самородова. Сразу после перерыва Алоис Ороз отыграл гол, а в самой концовке встречи Игорь Дмитриев, кажется, вырвал победу.

Николай Рассказов из глубины выполнил шикарный заброс за спину защитникам «Ахмата» на Игоря Дмитриева, а тот правее центра влетел в штрафную гостей и пробил в дальний верхний угол - 2:1. При таком счете «Крылья» с 15 очками делят 10-е место, соперник (9) - предпоследний. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.