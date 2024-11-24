Ломаев получил травму, отбив пенальти

В воскресенье в рамках шестнадцатого тура Российской премьер-лиги играют «Крылья Советов» и «Ахмат». В середине второго тайма при счёте 1:1 грозненцы заработали одиннадцатиметровый удар. Даниил Уткин пробил c пенальти в угол, но голкипер Иван Ломаев совершил красивый сэйв. При этом страж ворот самарской команды неудачно приземлился на газон и травмировал плечо. Ломаеву понадобилась замена – на футбольное поле вышел опытный Сергей Песьяков.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Крылья Советов» - «Ахмат» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.