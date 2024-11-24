Ринат Билялетдинов: «Локомотив» опять растерял форму за время паузы на сборные»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении в матче со «Спартаком».

- Вас удивил сценарий игры и со «Спартаком» и ее результат?

- «Локомотив» многовато пропустил. Первый гол привезли себе сами. А вот остальные голы получились у «Спартака» трудовые. Если говорить о содержании матча, лучше оказались хозяева.

- Почему так получилось?

- Бывает такое, что у одного получается, и он исполняет, а другой не совсем. «Спартак» был лучше в организации атакующих действий. Я ожидал равновесной игры в этом плане. Но «Локомотив» опять растерял форму за время паузы на сборные. После прошлой паузы было поражение от «Химок». Причем «железнодорожники» были вообще не узнаваемы. И сейчас мы увидели это же. Почему-то не справляется команда с перерывом: теряет тонус.

- Мог ли «Локомотив» спасти матч, после того, как до минимума сократил отставание в счете?

- Мог. Был такой потенциал. Если в матче первого круга «Локомотив» выиграл впереди, то сейчас соперники поменялись ролями. Почему-то гости в более быстрой игре не показали свой потенциал. Я связываю это с перерывом. Сейчас команда восстановится, встрепенется и должна вернуть свою игру. Скоро кубковый матч, и он может поспособствовать возвращению. Надо делать финишный рывок перед зимней паузой. Так что тренерскому штабу «железнодорожников» надо анализировать эту ситуацию, почему за перерыв команда не смогла сохранить игровой тонус.

- Насколько ошибка Лантратова сказалась на результате? Было видно, что после этого команда растерялась.

- Конечно, неожиданный гол меняет тактический рисунок, потому что команда превращается в проигрывающую. Причем на ровном месте. Лантратова даже не вынуждали ошибиться, потому что он наверняка видел Угальде. Но он сыграл самоуверенно. Понятно, что такие грубые ляпы имеют негативное влияние на всю команду. Вратарь подарил гол сопернику. И это серьезный удар по своей команде.

- Пиняев снова забил, выйдя на замену. Почему его не выпускают с первых минут? Он является палочкой-выручалочкой, припасенной для усиления игры?

- Тактический замысел лежит на поверхности. И ничего гениального тут нет. Так многие тренеры делают. Игрок выходит во втором тайме со свежими силами, когда у соперника рассеивается внимание. Когда команда начинает просаживаться в скорости, то отдельные футболисты от усталости начинают думать чуть медленнее.

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- «Локомотив» опережает «Спартак» всего на 3 очка и в двух последних матчах перед зимней паузой играет с «Химками» и «Краснодаром». Не потеряет ли команда Галактионова третье место до зимы, или допускаете это?

- Смотря как будет играть. Может и потерять. «Краснодар», правда, сейчас тоже не в лучших кондициях. Игроки в разношерстном состоянии. Так что дома с «Локомотивом» ему будет нелегко. Разве что быстро поймает уверенности и свою игру. Но у гостей шансы все равно будут.

Елена Григорьевская