Шавло считает, что «Спартак» может побороться за второе место

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом».

- Не ожидали такой крупной победы «Спартака» над «Локомотивом»?

- «Спартак» нас приучил к неожиданностям. От него можно ожидать всего, как в лучшую, так и в худшую сторону. Главная причина была в том, что «красно-белые» уступили в первом матче 1:3 и жаждали реванша. Настрой был очень серьезный. Я в этом сезоне еще не видел, чтобы у «Спартака» была такая агрессия с первых минут матча. Команда играла вперед, старалась забить. В каких-то моментах не повезло. Начало разгрому положила ошибка Лантратова. Но в этом заслуга Угальде, который стал прессинговать вратаря и добился его оплошности. Потом Манфред забил еще два мяча и подтвердил, что он настоящий центральный нападающий. Он уверенно чувствует себя в штрафной, может выскочить, сыграть на опережении. Поэтому счет по делу. «Локомотив» в первом тайме ничего не показал, было только два подхода и удара по воротам. Во втором тайме спартаковцы сами привезли себе голы. Была неоправданная потеря в центре поля, и левый фланг «Спартака» был оголен. Надо было перестроиться, потому что хозяева знали, что выходит быстрый, юркий Пиняев, и ему нельзя давать пространство. В итоге за ним не усмотрели. Хорошо, что спартаковцы сумели встрепенуться, забить четвертый мяч и потом пятый. Команда показала характер. После счета 3:2 показалось, что это будет сложно сделать, что «железнодорожники» могут даже сравнять счет. Но перестроились в атаке. Понравился Маркиньос, который слева разрывал фланг. К сожалению, он не забил, когда выбежал один на один в первом тайме. Пока он не забивает. Надеюсь, его прорвет. Мартинс мог забить головой. Хорошие моменты были в обоих таймах. Команды не стояли, пытались атаковать. Но «Спартак» еще раз доказал, что потенциал у него есть, когда все ребята настроены и играют дисциплинировано.

- Яркая игра Угальде удивила или в этом сезоне он уже лидер команды, и поэтому от него все ждут такой игры?

- Даже если он не забивает, то очень полезен для «Спартака». Он все время прессингует, неуступчив, ищет свободные зоны, старается завладеть мячом. Даже в борьбе с высокими соперниками он так здорово ставит корпус, что мяч у него остается. Очень хорошее приобретение. Он доказывает это. В этот раз его прорвало, Манфред забил четыре. Конечно, партнеры ему помогали. Угальде и в Голландии играл центрфорварда и забивал. А вот когда его ставят на фланг, он там теряется.

- Угальде вышел в лучшие бомбардиры чемпионата. Он может выиграть эту гонку, и какие у него преимущества перед преследователями: Кордобой, Батраковым?

- Это зависимый футболист, как все нападающие, но если будет так играть, и его будут снабжать мячами, есть шанс. Сейчас он опережает преследователей на два гола. Будет хорошая борьба. Манфред может выиграть, потому что привык забивать. Батраков играет более оттянутого назад футболиста. Его, кстати, особо не было видно вчера. Он подавал угловые, но воротам не угрожал.

- С чем это связано?

- С тем, что Умяров хорошо сыграл и перекрыл Алексея. Не давал ему получать мячи. Наиль дисциплинировано сыграл.

- Считаете, Станкович персонально приставил Умярова к Батракову?

- Наверное, было такое указание тренера, присматривать за Алексеем, потому что он в этой зоне опасен: может обыграть, пробить, но ему не дали времени и пространства для этого.

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- От третьего места в таблице, которое занимает «Локомотив», всего три очка. Зацепится «Спартак» за тройку?

- Еще много матчей. Возможность такая есть. Можно даже повыше подняться. Мы же видим, что очки теряют все. Надо смотреть на личные встречи и на матчи с клубами из второй половины таблицы. Там многие теряют очки. Эти соперники цепляются, кусаются. Но если «Спартак» сохранит такую игру, как с «Локомотивом», то можно рассчитывать на тройку. Если будут перепады, а «Спартак» к этому склонен, то будет сложно. Сейчас команда находится в хорошем состоянии. Все двигаются, прессингуют, хорошо готовы физически, и есть достойная замена. Футболисты выходят, и игра от этого не страдает.

Елена Григорьевская