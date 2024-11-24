Ширко: «Приятно, что мой покер за «Спартак» долго продержался, 26 лет – это приличный срок»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом» и покере Манфреда Угальде.

- Вас удивил ход матча и его результат, все-таки до игры предпочтение отдавалось «Локомотиву»?

- Честно говоря, результат удивил. Было забито много мячей в игре, и было пропущено много голов командой, которая долгое время идет в призовой тройке. Это не очень хорошо для ребят Галактионова. В целом, матч был интересный, веселый. Когда счет стал 3:0, было маловероятно, что гости смогут отыграться. Но на первых минутах второго тайма стало тревожно. «Локомотив» начал забивать и сократил счет до 3:2. Потом «Спартак» взял паузу в виде замен, небольших повреждений и сбил напор соперника. Команда успокоилась и забила еще. Тогда все стало ясно.

- Мог ли «Локомотив» спасти матч, как думаете? Все-таки отыграл два мяча.

- В принципе мог. Потому что достаточно быстро и легко сократил счет до минимума. Остался всего один мяч, а гости продолжали напирать.

- С чем можно связать три мяча в первом тайме: ошибка Лантратова так деморализовала «Локомотив», или «Спартак» вышел настолько заряженным?

- Понятно, что хозяева были заряженными, потому что конкурентов тоже надо обыгрывать. Ошибка у Лантратова, несомненно, была, и, возможно, она повлияла на результат. Мы же понимаем, что в таких матчах недопустимо совершать такие ошибки. Обычно, кто меньше ошибается, тот в таких дерби и побеждает. Потому что в таких матчах часто забивается всего один мяч. Поэтому такая ошибка влияет на весь ход игры. Голов вчера было больше одного, но началось все с этого эпизода.

- Угальде правильно сыграл в том моменте, что начал прессинговать Лантратова в штрафной? Форвард и должен так играть?

- Конечно. Сейчас мы видим тенденцию, что все разыгрывают мяч в своей вратарской площади. И часто у футболистов не такой уж высокий уровень для таких розыгрышей. Поэтому надо атаковать, заставлять ошибаться. Вчера это принесло результат.

- Последний раз спартаковцы сделали покер 26 лет назад. Тогда именно вы забили четыре мяча «Тюмени». Как отнеслись к повторению вашего достижения Угальде?

- Любой рекорд рано или поздно бьется. Мне очень приятно, что мое достижение так долго продержалось. 26 лет – это приличный срок. Но я бы хотел отметить, что было бы лучше, если бы футболисты били не только личные достижения, а общекомандные, чтобы тянулись за нами. И когда командные рекорды будут тоже высокими, можно смотреть на личные достижения. Хочется пожелать «Спартаку», чтобы в командных результатах он тоже тянулся к достижениям.

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- Угальде вышел в лучшие бомбардиры чемпионата. Он может реально побороться за этот титул?

- Своей игрой и таким количеством забитых мячей в ворота «Локомотива» он сделал хороший шаг. Ему надо постараться. Задел уже есть. Я уверен, что это достижение ему тоже интересно.

- От третьего места в таблице, которое занимает «Локомотив», всего три очка. Зацепится «Спартак» за тройку?

- Хочется в это верить. Вчера «Спартак» сделал шажок в этом направлении, обыграв прямого конкурента.

Елена Григорьевская