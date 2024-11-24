Сочнов: «Угальде помог раскрыться уход Соболева»

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом» и прогрессе Манфреда Угальде.

- О чем говорит такая крупная победа «Спартака»?

- Залетало все, что можно. Такое бывает. «Спартак» играл хорошо. Я всегда говорил, что команда будет только тогда, когда состав постоянно не тасуют. Сейчас каждому нашли свое место. Сильных перестановок нет, появляется стабильность, вот команда и начала побеждать. Когда все в порядке, и игра идет, и голы красивые забиваются.

- Что произошло с «Локомотивом»?

- Недооценил соперника. Все говорили, что «железнодорожники» сейчас лучше, стабильнее и они победят. Но такие срывы случаются.

- Многие считают, что «Локомотив» деморализовала и шокировала ошибка Ильи Лантратова в начале матча.

- Вратарь начудил, конечно. С первых минут не пошло у гостей. Они были расстроены, побежали вперед, а у «Спартака» что ни удар – то гол получался. Жаль, что скоро перерыв в чемпионате. Пока идет игра, было бы неплохо продолжать. Наконец-то появился нормальный состав, ребят друг друга понимают. Если возвращаться к игре, у гостей были момент. При счете 3:2 «Спартак» немного растерял преимущество, рано начал удерживать счет и отдал инициативу. Затем получил гол, второй и начал паниковать.

- Мог «Локомотив» спасти матч? Все-таки отыграл два мяча.

- Да-да. У хозяев появилась неуверенность, а «железнодорожники» начали давить. Но когда «Спартак» забил четвертый мяч, все уже стало ясно.

- Яркая игра Угальде удивила, или в этом сезоне он уже лидер команды, и поэтому от него все ждут такой игры?

- Конечно, все ждали хорошей игры Манфреда. Не просто так за него отдали большие деньги. В итоге он вписался, стало получаться, пошли голы. Сейчас Угальде – твердый футболист основного состава.

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- Не считаете, что с уходом Соболева атака «Спартака» преобразилась в лучшую сторону, что позволило раскрыться Угальде?

- Естественно. Игра стала другая. Раньше играли на Соболева. Он головой сбрасывал мяч, кого-то подкарауливал, забивал. Сейчас ребята стали играть в стеночку, с забеганиями, есть короткие и длинные пасы. Пошла прямо спартаковская игра. Интересно смотреть.

- В чем все-таки секрет успешной игры Угальде? Неужели только в его удачной связке с Барко? Есть мнение, что он умеет правильно выбрать позицию.

- Это главная задача нападающего, потому что он должен получать мячи. При этом Угальде умеет обыгрывать, и удар у него хороший. Команда сейчас преобразилась. Хочется, чтобы она так играла как можно дольше.

- Угальде вышел в лучшие бомбардиры чемпионата. Он может выиграть эту гонку, и какие у него преимущества перед преследователями: Кордобой, Батраковым и другими?

- У каждого свои сильные стороны. Все разные. Сейчас у Манфреда появилась уверенность. Батракова вчера заменили. Он не смог себя проявить. Не получилась игра. Так что Угальде может быть в призерах в бомбардирской гонке, но не могу сказать, станет ли он первым или нет.

- От третьего места в таблице, которое занимает «Локомотив», у «Спартака» отставание всего три очка. Зацепится команда Станковича за тройку?

- Если судить по такой игре, то может зацепиться. Но сейчас будет перерыв, и неизвестно, как он скажется. Тот же «Локомотив» будет решать свои проблемы, что-то менять.

Елена Григорьевская