Тюкавин – в запасе: «Динамо» объявило состав на матч РПЛ

В одном из воскресных матчей шестнадцатого тура Российской премьер-лиги будут играть «Факел» и «Динамо». Главный тренер московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лещук, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Лаксальт, Чавес, Гладышев, Маухуб, Артур Гомес.

Нападающий Константин Тюкавин начнёт игру в запасе.

Матч между «Факелом» и «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Динамо» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В случаен победы команда Марцела Лички вернётся на четвёртую строчку.