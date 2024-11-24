Губерниев высказался о крупной победе «Спартака» над «Локомотивом»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Как известно, «красно-белые» обыграли «железнодорожников» на своём поле со счётом 5:2.

«Спартак» приятно удивил, организация игры у «красно-белых» была на высоком уровне. Помог и Лантратов, конечно, с ошибкой. Я предполагал, что «Спартак» может победить в этом матче, но не так крупно. Для РПЛ важно, чтобы «Спартак» чувствовал себя уверенно», - цитирует Губерниева Metaratings.

Губерниев отметил, что чемпионату России нужен сильный «Спартак», и что для «Локомотива» прошедший матч станет ценным уроком.

На текущий момент «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 31 очком. «Локомотив» идёт третьим, имея в своём активе 34 зачётных балла.