Команда, которая меньше всех пропустила в РПЛ 2024/2025, возглавила турнирную таблицу

По итогам субботы в Российской премьер-лиге сменился лидер. На первое место в турнирной таблице вырвался «Зенит», который обыграл «Оренбург» на выезде (1:0). А вот «Краснодар» опустился на вторую позицию, сыграв вничью на поле «Химок» (2:2).

Стоит отметить, что турнирную таблицу российского чемпионата возглавила команда, которая пропустила меньше всех голов. «Зенит» в шестнадцати прошедших турах пропустил всего лишь семь раз.

Следующий матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 1 декабря, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.