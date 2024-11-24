«Ахмат» забил «Крыльям Советов» «в раздевалку»

В первом воскресном матче 16-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» принимают «Ахмат».

В середине первого тайма Иван Олейников из глубины отдал проникающий пас на Игоря Дмитриева, а тот левее центра умчался на рандеву с голкипером, вошёл в штрафную и пробил мимо вратаря в дальний угол. Но гол самарцев отменили по причине офсайда.

А вот перед уходом на 15-минутную паузу гости забили по правилам. Максим Самородов подхватил мяч на чужой половине поля, по центру ворвался в штрафную, по пути обыграв двух оппонентов, и с 10 метров пробил в створ, вратарь справился, однако игровой снаряд снова отскочил к форварду «Ахмата», и тот головой добавил его в пустые ворота.

Счет стал 0:1, на эту минуту соперники делят 13-е место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.