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Колыванов прокомментировал 5:2 в матче «Спартака» и «Локомотива»

24 Ноября 2024 • 14:39 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» Игорь Колыванов дал комментарий относительно вчерашнего московского дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Неожиданно, что «Спартак» разгромил «Локомотив» с таким счётом. «Красно-белые» молодцы! Был хороший и интересный матч, где «Спартак» преобладал во всех компонентах», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 5:2. Покером в дерби отметился нападающий Манфред Угальде.

После этого матча «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место, а «Локомотив» (34) идет на третьей строчке в таблице РПЛ.

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