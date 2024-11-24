Колыванов прокомментировал 5:2 в матче «Спартака» и «Локомотива»

Экс-футболист столичного «Динамо» Игорь Колыванов дал комментарий относительно вчерашнего московского дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Неожиданно, что «Спартак» разгромил «Локомотив» с таким счётом. «Красно-белые» молодцы! Был хороший и интересный матч, где «Спартак» преобладал во всех компонентах», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 5:2. Покером в дерби отметился нападающий Манфред Угальде.

После этого матча «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место, а «Локомотив» (34) идет на третьей строчке в таблице РПЛ.