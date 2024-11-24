Джанашия назвал виновного в разгроме «Локомотива» от «Спартака»

Экс-игрок московского «Локомотива» и сборной Заза Джанашия высказался о крупном поражении «железнодорожников» в поединке 16-го тура Премьер-лиги со «Спартаком». «Красно-белые» выиграли со счетом 5:2, а нападающий Манфред Угальде отметился четырьмя забитыми мячами.

«Я не понял, что была за игра со стороны «железнодорожников». Всё сломал вратарь. Этот мяч психологически отрицательно сказался на «Локомотиве». Отсюда такое поражение», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

После вчерашнего поражения «железнодорожники» с 34 баллами занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» набрал 31 очко и располагается на четвертой позиции.