Тихонов прокомментировал покер Угальде

В субботу «Спартак» с крупным счётом 5:2 обыграл «Локомотив» в московском дерби. Главным героем поединка стал нападающий Манфред Угальде, который оформил покер. Экс-игрок «красно-белых» Андрей Тихонов похвалил костариканца за то, что он старается и приносит пользу команде.

«Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу «Спартаку». Нападающий достаточно приличного уровня», - цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Тихонов отметил, что в своё время тоже забивал помногу голов в одном матче. По словам бывшего футболиста, раньше такие голевые подвиги не были такими необычными, как сейчас.

«Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал», - сказал Тихонов.

На текущий момент «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.