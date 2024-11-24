Барко высказался об Угальде после покера «Локомотиву»

Хавбек московского «Спартака» Эсекьель Барко поделился мыслями касательно вчерашнего поединка против «Локомотива» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Безумно рад такой победе над «Локомотивом». Был действительно великолепный матч. А что касается Угальде, то Манфред - отличный игрок. Он очень важен для «Спартака», - передает слова полузащитника Legalbet.

Напомним, что дерби завершилось крупной победой «красно-белых» со счетом 5:2. В активе Угальде четыре забитых мяча. С 12 голами он лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

После вчерашнего успеха «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.