Агент Угальде прокомментировал покер форварда «Локомотиву»

Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде, высказался о покере своего клиента в дерби с «Локомотивом».

«Очень хороший день для Манфреда. Его выступление - топ! Лучший бомбардир чемпионата? Это очень важное событие», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок завершился крупной победой «Спартака» со счетом 5:2.

После этого матча «красно-белые» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» с 34 баллами остаются на третьей строчке.в