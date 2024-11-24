Жуков: «Угальде раскрылся, настоящий бомбардир»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался об игре форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом» (5:2). Легионер отметился четырьмя забитыми мячами.

«Покер - редкое событие в футболе, особенно в матче между равными командами. Угальде проводит замечательный сезон, раскрылся, как настоящий бомбардир. Приятно смотреть на его голы», - передает слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Угальде является лучшим бомбардиром Премьер-лиги, на его счету 12 забитых мячей. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.