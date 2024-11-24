Баринов: «Самый важный матч в этом году против «Динамо»

Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов пообщался с журналистами после поединка со «Спартаком» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Хочу сказать болельщикам, чтобы они пришли на самый важный матч в этом году против «Динамо». Как правильно отреагировать на поражение? Обыграть «Динамо» и пройти дальше», - передает слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «железнодорожники» крупно уступили «Спартаку» на выезде со счетом 2:5.

После вчерашнего фиаско подопечные Михаила Галактионова с 34 очками остаются на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.