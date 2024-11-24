Орлов - об уровне Соболева: «Так играют на первенстве завода или водокачки!»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов критически высказался об игре центрфорварда петербургского «Зенита» Александра Соболева в матче 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом». «Сине-бело-голубые» победили со счетом 1:0 благодаря голу Александра Ерохина на последних минутах.

«Все недоумевают: зачем взяли в «Зенит» Соболева. Семак рассчитывал, что Александр будет бороться, цепляться за мяч... Но, извините. Так играют на первенстве завода или водокачки!» - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Соболев перешел в петербургский клуб из столичного «Спартака» минувшим летом. Сумма сделки составила десять миллионов евро. Александр заключил с действующим чемпионом России трехлетний трудовой договор.