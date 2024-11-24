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Полузащитник «Спартака» Барко прокомментировал победу над «Локомотивом»

24 Ноября 2024 • 13:25 Комментировать

Аргентинский легионер московского «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал вчерашнюю победу над «Локомотивом» в 16-м туре Премьер-лиги. «Красно-белые» одолели соперника со счетом 5:2.

«Такой получился идеальный матч. Сыграли идеально, хорошо получилось. Все сделали правильно», - передает слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошедшем дерби покер оформил нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

После вчерашнего матча команда Деяна Станковича набрала 31 балл и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Михаила Галактионова с 34 баллами находятся на третьей строчке.

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Локомотив Москва Спартак Москва Эсекьель Барко ещё теги
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