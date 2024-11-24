Орлов объяснил, почему «Краснодар» не победил «Химки»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами поделился мнением о результате вчерашнего матча чемпионата России между подмосковными «Химками» и «Краснодаром». Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

«Перерыв на игры сборных отрицательно сказался на команде Мусаева. Длительные перелеты... Тот же Кордоба не смог показать все, на что он способен. Южане потеряли очень важные очки», - приводятся слова Орлова на страницах «Спорт-Экспресса».

После этой осечки краснодарская команда набрала 38 баллов и опустилась на второе место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.