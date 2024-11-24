Кечинов: «Выступление Угальде – грандиозное событие»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с журналистами оценил игру нападающего Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом». Форвард отметился четырьмя забитыми мячами, а «красно-белые» выиграли со счетом 5:2.

«Великолепная игра Угальде - герой матча. Если игрок забивает четыре мяча, то это грандиозное событие, такое далеко не каждый день увидишь. Желаю ему продолжать в том же духе», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Благодаря вчерашней победе «красно-белые» набрали 31 очко и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.