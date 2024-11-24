Булыкин отреагировал на победу «Спартака» 5:2

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о крупном поражении «железнодорожников» от «Спартака» в матче 16-го тура чемпионата России.

«Команды играли зрелищно, в атакующий футбол, бились, забивали голы. У «Спартака» это получилось лучше», - передает слова эксперта «Газета.ru».

Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «Лукойл Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 5:2. Покер в составе «красно-белых» сделал нападающий Манфред Угальде.

После этого успеха «народная команда» с 31 очком понялась на четвертое место в Премьер-лиге, а «железнодорожники» (34) остались на третьей позиции.