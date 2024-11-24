Сергеев - в атаке «Крыльев Советов» на матч с «Ахматом»

В рамках 16-го тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут грозненский «Ахмат». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Печенин, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Камило, Самородов.

Матч «Крылья Советов» - «Ахмат» пройдет на стадионе в Самаре сегодня, 24 ноября. Начало противостояния запланировано в 14:00 по московскому времени. Хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости – 15-е.