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Бабич не согласен с решением КДК по драке Литвинова и Роши

24 Ноября 2024 • 12:49 Комментировать

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал вердикт КДК по стычке одноклубника Руслана Литвинова и игрока ЦСКА Виллиана Роши в поединке 14-го тура Премьер-лиги. Оба футболиста получили красные карточки за потасовку на поле.

«Не согласен с решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трёх матчей минимум. Для меня решение несправедливое», - приводит слова Бабича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Литвинов поучаствовал в 17 поединках за «народную команду», не отметившись голевыми действиями. Срок действующего контракта защитника со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич Руслан Литвинов Виллиан Роша ещё теги
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