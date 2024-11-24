Бабич не согласен с решением КДК по драке Литвинова и Роши

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал вердикт КДК по стычке одноклубника Руслана Литвинова и игрока ЦСКА Виллиана Роши в поединке 14-го тура Премьер-лиги. Оба футболиста получили красные карточки за потасовку на поле.

«Не согласен с решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трёх матчей минимум. Для меня решение несправедливое», - приводит слова Бабича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Литвинов поучаствовал в 17 поединках за «народную команду», не отметившись голевыми действиями. Срок действующего контракта защитника со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.