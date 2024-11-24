Чанов: «ЦСКА потерялся во втором тайме»

В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Ростова» с счетом 1:2. Об этом результате поделился мыслями экс-тренер голкиперов «армейцев» Вячеслав Чанов.

«Второй тайм пошёл наперекосяк. Возможно, решили сохранить счёт. Первый тайм был хороший, а во втором ЦСКА потерялся», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Марко Николича долгое время вели в счете, однако в концовке пропустили два мяча. После этого фиаско московская команда с 27 набранными баллами располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.