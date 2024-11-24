Бабич - о покере форварда «Спартака» Угальде: «Никогда такого не видел»

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о выступлении форварда команды Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом». Нападающий оформил покер и принес «красно-белым» победу со счетом 5:2.

«Игра Угальде? Великолепная, я такого ранее никогда не видел: четыре гола и голевая. Очень классно играть с ним», - передает слова сербского футболиста «Советский спорт».

Благодаря вчерашнему покеру Угальде возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России. На счету форварда стало 12 забитых мячей. «Спартак» набрал 31 очко и находится на четвертой позиции в таблице Премьер-лиги.