Экс-игрок «Спартака» оценил победу 5:2 над «Локомотивом»

Экс-игрок столичного «Спартака» Максим Деменко в беседе с журналистами поделился мыслями касательно вчерашней победы «красно-белых» над «Локомотивом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых».

«Станкович находит ключи к команде. Показали сказочный футбол. «Спартак» выглядел очень хорошо. Мы увидели команду. Играть так против «Локомотива» дорогого стоит», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

«Спартак» набрал 31 балл и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Локомотив» остался на третьей позиции с 34 очками.