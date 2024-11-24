Игрок «Локомотива» высказался о разгроме от «Спартака»

«Первый гол дурацкий. Подкосил нас. Не знаю, в чём проблема. Да, пауза повлияла на команду. У нас всегда после этого, что с «Химками», что со «Спартаком», не очень. Не знаю, почему так», - приводятся слова футболиста на станицах «Чемпионата».