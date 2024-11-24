Игрок «Локомотива» высказался о разгроме от «Спартака»

Защитник столичного «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал крупное поражение от «Спартака» в поединке 16-го тура Премьер-лиги. «Железнодорожники» уступили на «Лукойл Арене» со счетом 2:5.
«Первый гол дурацкий. Подкосил нас. Не знаю, в чём проблема. Да, пауза повлияла на команду. У нас всегда после этого, что с «Химками», что со «Спартаком», не очень. Не знаю, почему так», - приводятся слова футболиста на станицах «Чемпионата».
После гостевого фиаско «железнодорожники» находятся на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Спартак» благодаря победе переместился на четвертое место.
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