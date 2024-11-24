Кечинов высказался о победе «Спартака» 5:2 в дерби

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал крупную победу над «Локомотивом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«В первом тайме «Спартак» во всех компонентах превзошёл «Локомотив». «Спартак» был намного сильнее. Убедительный реванш за поражение в Черкизове и великолепная игра Угальде», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Локомотива» прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 5:2. После этого результата «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» находятся на третьей позиции.