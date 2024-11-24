Койта рассказал об адаптации в ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Секу Койта дал комментарий касательно своей адаптации в «армейском» коллективе.
«Не могу сказать, что моя адаптация полностью завершена. Я должен показать, чего стою как игрок, какой я футболист. Надеюсь, что в ближайшее время вы увидите хорошие результаты», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».
В текущем сезоне поучаствовал в 19 поединках московского коллектива, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Срок трудового соглашения между Койта и ЦСКА рассчитан до середины 2027 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.
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