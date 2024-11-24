Капитан «Локомотива» Баринов прокомментировал 2:5 от «Спартака»

«После матча никаких эмоций. Такой день. Но сказать, что «Спартак» заслуженно победил - не скажу. Мы вернулись во втором тайме в игру, но не хватило концентрации», - приводятся слова полузащитника «железнодорожников» на страницах «Чемпионата».