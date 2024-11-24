Капитан «Локомотива» Баринов прокомментировал 2:5 от «Спартака»

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» в поединке 16-го тура чемпионата России. «Железнодорожники» уступили со счетом 2:5.
«После матча никаких эмоций. Такой день. Но сказать, что «Спартак» заслуженно победил - не скажу. Мы вернулись во втором тайме в игру, но не хватило концентрации», - приводятся слова полузащитника «железнодорожников» на страницах «Чемпионата».
После 16 проведенных матчей Премьер-лиги «Локомотив» набрал 34 балла и находится на третьей позиции в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Деяна Станковича с 31 очком располагаются на четвертом месте.
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