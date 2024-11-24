Корнеев отреагировал на 5:2 в матче «Спартак» - «Локомотив»

Экс-футболист, а сейчас эксперт Игорь Корнеев поделился эмоциями после поединка «Спартака» и «Локомотива» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 5:2.

«Такого результата, конечно, никто не ожидал. «Спартак» больше владел инициативой, быстро передвигал мяч. После первого гола «Спартак» почувствовал уверенность, трибуны их погнали», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам вчерашнего матча спартаковцы с 31 баллом поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники» с 34 очками в копилке располагаются на третьей позиции.