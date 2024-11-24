Тренер «Химок» Артига оценил ничью с «Краснодаром»

Наставник подмосковных «Химок» Франк Артига высказался касательно вчерашнего поединка 16-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
«Я очень доволен тем, как играла команда. Горжусь каждым, кто был на поле. Особенно приятно, что такой футбол мы показали в игре с лидером чемпионата. Отличный результат», - передает слова испанского специалиста пресс-служба подмосковного коллектива.
После этого матча «Химки» набрали 13 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок в Премьер-лиге подмосковная команда проведет на выезде со столичным «Локомотивом».
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