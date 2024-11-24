Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов прокомментировал домашнюю победу «Спартака» над «Локомотивом» в поединке 16-го тура Премьер-лиги.

«Мог ли «Локомотив» вытащить матч? «Локо» сам уступил инициативу глупыми нарушениями. «Спартак» сбил ритм, вернулся в игру и довёл дело до того, что забил четвёртый. Всё было решено», - поделился мыслями Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московское дерби состоялось на стадионе «Лукойл Арена» и завершилось со счетом 5:2 в пользу «Спартака». После этого успеха команда Деяна Станковича поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.