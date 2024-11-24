Генич высказал мнение о поражении ЦСКА

Популярный комментатор Константин Генич посредством своих социальных сетей прокомментировал домашнее поражение московского ЦСКА от «Ростова» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Ростов» быстрее, жёстче, агрессивнее. Не скажу, что лучше в футбол играют, но в борьбе «Ростов» заметно был лучше во втором тайме», - написал комментатор в соцсетях.

Напомним, что ЦСКА выигрывал после первого тайма со счетом 1:0. Но во второй половине «армейцы» пропустили два мяча и потерпели поражение – 1:2.

После 16 туров Премьер-лиги москвичи занимают шестое место в турнирной таблице, а «жёлто-синие» находятся на восьмой строчке.