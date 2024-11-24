«Фратрия» - о 5:2: «Спартак» сдал паровоз на металлолом»

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», отреагировала на домашнюю победу над московским «Локомотивом» (5:2) в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Бомбический матч в Москве! «Спартак» сдал паровоз на металлолом - 5:2. Угальде оформил покер и отдал голевую. Наш форвард с 12 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ!» - говорится в публикации «Фратрии».

После вчерашнего успеха спартаковцы набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего третьим «Локомотива» на три балла.