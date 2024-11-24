Вахания прокомментировал гостевую победу над ЦСКА

Защитник Илья Вахания, выступающий за «Ростов», пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над московским ЦСКА в рамках 16-го тура Премьер-лиги. «Жёлто-синие» выиграли со счетом 2:1 на «ВЭБ Арене».

«Рады, что получилось перевернуть игру. Наверное, это благодаря тому, что начали быстрее двигать мяч. В первом тайме это было академичнее, во втором добавили в темпе», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Подопечные Валерия Карпина после победы набрали 20 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок «жёлто-синие» проведут на домашнем поле с «Пари НН».